Депутат: Мостов в России мало, но они надёжные

Лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что повторение генуэзской трагедии в нашей стране невозможно.

Более восьмисот мостов во Франции могут обрушиться в ближайшие годы. Результаты масштабной проверки объектов транспортной инфраструктуры, оказавшиеся столь плачевными, французские власти обнародовали вскоре после трагедии в итальянской Генуе. Там в результате падения двухсотметрового пролета эстакады погибли более сорока человек. Правительство Италии возложило ответственность за катастрофу на компанию, управляющую автодорогами страны. Что касается Франции, то проверка показала необходимость ремонта около трети из 12-ти тысяч мостов. А 7% из них подвержены риску обрушения.



Генуэзская трагедия, по всей вероятности, заставит многие страны провести тщательную ревизию мостовых сооружений. А вот как в России обстоят дела с безопасностью такого рода объектов дорожной инфраструктуры? С этим вопросом НСН обратилась к лидеру партии «Автомобильная Россия», депутату Госдумы Вячеславу Лысакову. В России такое вряд ли возможно – такой вывод следует из его слов, сказанных в эфире НСН.

«Проблем с мостами у нас нет, поскольку мостостроители наши идут на шаг впереди по технологиям и по качеству работ. Технологии, которые применяются в мостостроении в Российской Федерации, материалы, технологии, качество работ значительно выше. Действуют и стандарты и технологии, которые обгоняют стандарты и технологии дорожного строительства в РФ. И могут еще и поспорить по качеству с мостами зарубежных стран», - заявил депутат.

В России, по словам Вячеслава Лысакова, в этой сфере другая проблема – нехватка мостовых сооружений. По его словам, ощущается дефицит мостов в средних населенных пунктах. В регионах необходимы мосты локального значения, - указал парламентарий. Они, кстати, имеют шансы появиться через некоторое время: Минэкономразвития подготовило проект плана развития инфраструктуры, разработать который поручил Владимир Путин. Документ включает сооружение почти 700 объектов в течение шести лет. В числе прочего в нем значатся мост через Лену в районе Якутска, строительство которого было отложено в 2014, поскольку средства были направлены на возведение Крымского моста. Мост через Лену позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, - отмечает РБК. Проект Минэкономразвития предполагает также возведение мостов в Нижнем Новгороде через Волгу, через Обь в Новосибирске, в Самарской области, в Благовещенске, Томске и ряда других. Что интересно, в этом плане нет моста на Сахалин, проработать вопрос о строительстве которого поручил президент Путин. Возможно, потому что проект оценивается в 540 млрд рублей. Возможно, пока нет.



