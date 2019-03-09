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В Киеве заявили о подготовке побега Порошенко из страны

9 Марта 2019 в 10:20
В Киеве заявили о подготовке побега Порошенко из страны

Украинский президент Петр Порошенко готовится бежать из страны после проигрыша на выборах. Он затягивает войну, получая при этом коммерческую выгоду, и освобождаясь от активов на Украине. Об этом заявил изданию «Главред» бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Экс-министр считает, что военный конфликт на Донбассе выгоден именно Порошенко, приближенные которого являются исполнителями оборонных заказов. По данным Ланового, Украина использует в армейской технике «испорченные военные средства из России», которые поставляются в украинскую армию по баснословным ценам.

По мнению Ланового, Украина не обеспечивает производство «новейшего оружия, которое мощнее российского», а создает «морально неуклюжее оружие советской эпохи».

«Все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния нашей армии. Она остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами», - написано в статье Ланового.

По мнению эксперта, Петр Порошенко, не желая отвечать за коррупцию в стране и в армии в частности, готовится к побегу. Еще одной причиной бегства может стать поражение действующего президента на предстоящих выборах. Лановой считает, что о подготовке к спешному отъезду из страны свидетельствует продажа активов Порошенко, в частности «Ленинской кузницы»,

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН рассказал, к чему привела энергетическая политика на Украине. 

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