Экс-министр экономики Украины: Альтернативы газу у горожан на Украине нет

Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН, заявил, что проблему роста энерготарифов решит только смена власти в стране.

Кандидат в президенты Украины и действующий депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что из-за высоких тарифов на газ население вынуждено переходить на дрова. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne.

Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой рассказал НСН о бедственном положении украинцев.

«У большинства семей Украины плата за энергоресурсы, прежде всего, за газ, сравнялась с их ежемесячными доходами. У людей не остается денег на другие нужды. Нет средств, чтобы их можно было отложить или инвестировать, что-то построить. Это нищета. Мы вошли в десятку самых бедных стран мира. СМИ сообщили буквально вчера, что женщина повесилась, потому что не может содержать двоих детей.

Единственный вариант выжить для украинцев – получать дотацию. Такие граждане за счет этих выплат имеют хоть какой-то остаток, на который могут купить самые необходимые лекарства или получить лечение», - сообщил эксперт НСН.

Лановой рассказал, что украинцы вместо газа используют дрова, брикеты, отходы деревообрабатывающей промышленности, солому.

«В западной Украине люди более подвижные, быстрее сориентировались, начали строить автономные теплосети. Например, в селах устанавливают единый теплоисточник, который питает дома населенного пункта. Так происходит, когда нет высокотехнологичных способов получения тепла. В Украине невозможно установить, например, солнечные батареи, потому что оборудование страшно дорогое и государство не субсидирует его приобретение», - заявил экс-министр Украины.

По мнению эксперта, в наиболее невыгодном положении оказались жители многоэтажных домов в городах.

«Альтернативы у горожан практически нет – это убожество. Они могут поддерживать комфортную температуру в квартирах за счет электрообогревателей или даже готовить на электроэнергии, но во многих домах установлены газовые котлы, которые обеспечивают украинцев горячей водой. Придумать газовому оборудованию экономичную альтернативу сложно. Горожане остаются заложниками тарифов на газ. Накапливаются долги», - отметил президент Центра рыночных реформ.

Он раскритиковал кандидата в президенты Украины Юрия Бойко за многолетнее бездействие и популизм.

«Слышал выступление Бойко. Он был министром энергетики Украины, то есть человек компетентный и понимает, о чем говорит. Но мне не нравится, что он начал этот разговор за месяц до выборов. Где был три-четыре года назад, когда сегодняшнюю ситуацию можно было избежать? Считаю, альтернативой энергетическому кризису может быть только новая власть и новый президент, который увидит, как живут люди на Украине», - заявил Лановой.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе НСН отметил, что все попытки ухудшить жизнь крымчанам, в том числе организовать энергоблокаду, нанесли вред Киеву.