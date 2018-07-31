В Киеве устанавливают памятник Илье Муромцу

Памятник богатырю Илье Муромцу откроют в конце недели в столичном парке «Муромец» на Труханове острове, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Как я уже говорил, это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям», - сказал градоначальник.

Над монументом работал молодой скульптор Владимир Журавель, а позировал для образа богатыря украинский силач Василий Вирастюк.

Уточняется, что части для форм скульптуры, которые потом заливали бронзой, сначала изготовили с помощью 3D-принтера.

Ранее сообщалось, что бронзовая скульптура богатыря будет высотой до 7 метров. Весит она две тонны, общая композиция с камнем, постаментом и холмом будет 12 метров.

Около месяца назад Владимирское региональное отделение партии «Родина» обратилось к патриарху Кириллу с просьбой перенести мощи святого Илии Муромца в будущий кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, строительство которого начато в Муроме. Авторы обращения к главе РПЦ уверены, «что Ваш авторитет позволит организовать диалог с Украинской православной церковью и решить этот вопрос». Позиция патриарха Кирилла по этому обращению пока неизвестна.

Полтора года назад украинские военные «поменяли» место рождения богатырю Илье Муромцу — вместо общепризнанного села Карачарово (ныне в черте города Мурома Владимирской области России) героя «сделали» уроженцем Моровска Черниговской области Украины. Свое мнение по этому эпизоду высказывал НСН Анатолий Вассерман.

По легенде Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Он погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, когда Киево-Печерская Лавра была разгромлена половцами. Причиной кончины послужил, вероятно, удар острого орудия в грудь. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Лавры. Часть мощей Ильи - средний палец левой руки - находится в одном из храмов города Мурома.

В Муроме установлен памятник Илье Муромцу работы скульптора Вячеслава Клыкова. Во Владимирской области есть несколько мест, которые связаны с именем богатыря, в частности целебный источник и дом потомков легендарного героя в Карачарово и большой камень Ильи Муромца у погоста Спас-Железино.

В декабре прошлого года Национальный комитет по телевидению и радиовещанию запретил продавать на Украине книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях», а также «Богатырские русские сказки». Обе книги изданы в Российской Федерации.



