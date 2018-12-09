В Киеве рассказали о возможностях создания ядерного оружия

Украина имеет интеллектуальные и финансовые возможности по созданию ядерного оружия. Об этом заявил бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

По словам генерала, Украина способна создать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет. Гаращук отметил, что в мире сегодня нет аналогов завода повыпуску ракет, который находится в Днепропетровске.

Украинский генерал в частности добавил, что тяжелая межконтинентальная ракета «Сатана» не производится больше ни в одной стране мира.

США, Великобритания, Украина и Россия 5 декабря 1994 года подписали так называемый Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от ядерного наследия СССР. После этого началось присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, пишут «Известия».

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в граничащих с Россией областях. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН пояснил, что единственная возможность Порошенко остаться у власти – это развязать войну с Россией.