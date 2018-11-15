Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

В Киеве обвинили Москву в нападении на Андреевскую церковь

15 Ноября 2018 в 13:49
В Киеве обвинили Москву в нападении на Андреевскую церковь

Вход в Андреевскую церковь в Киеве закидали «коктейлями Молотова». Об этом сообщил глава Информационного управления неканонического Киевского патриархата архиепископа Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook. Случилось это сегодня утром, здание храма в результате нападения не пострадало. Эту информацию подтвердили и в полиции Киева, отмечает Телеканал «360».

По предварительным данным, в атаке приняли участие двое неизвестных в масках. Охранники не могли самостоятельно задержать злоумышленников, которые использовали газовые баллончики и убежали.

Зоря уже поспешил обвинить в это вылазке «приспешников Москвы», однако не представил никаких подтверждений этой версии.

Андреевская церковь входит в состав национального заповедника «София Киевская», возведена в середине 18 века по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. С 10 ноября украинские власти передали этот храм в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Из-за решения Вселенского Патриарха Варфоломея запустить процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, Синод Русской православной церкви в октябре объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Русской православной старообрядческой церкви Корнилий в интервью НСН заявил ранее, что вера в Константинополе оскудела уже давно.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.