В Киеве обвинили Москву в нападении на Андреевскую церковь

Вход в Андреевскую церковь в Киеве закидали «коктейлями Молотова». Об этом сообщил глава Информационного управления неканонического Киевского патриархата архиепископа Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook. Случилось это сегодня утром, здание храма в результате нападения не пострадало. Эту информацию подтвердили и в полиции Киева, отмечает Телеканал «360» .

По предварительным данным, в атаке приняли участие двое неизвестных в масках. Охранники не могли самостоятельно задержать злоумышленников, которые использовали газовые баллончики и убежали.

Зоря уже поспешил обвинить в это вылазке «приспешников Москвы», однако не представил никаких подтверждений этой версии.

Андреевская церковь входит в состав национального заповедника «София Киевская», возведена в середине 18 века по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. С 10 ноября украинские власти передали этот храм в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Из-за решения Вселенского Патриарха Варфоломея запустить процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, Синод Русской православной церкви в октябре объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Русской православной старообрядческой церкви Корнилий в интервью НСН заявил ранее, что вера в Константинополе оскудела уже давно.