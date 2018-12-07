В Киеве хотят вновь отправить корабли в Керченский пролив

Киевский режим планирует и дальше направлять свои военные корабли для перехода через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он уточнил, что суда ВМС совсем скоро будут выполнять переходы из Азовского в Черное море и обратно, отмечает «Свободная пресса» .

При этом Полторак подчеркнул, что украинская сторона собирается соблюдать все предусмотренные для этого процесса международные нормы.

Ранее в эфире НСН бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов объяснил, почему действия украинских кораблей в районе Керченского пролива не соответствовали нормам международного права.