Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

В Киеве хотят вновь отправить корабли в Керченский пролив

7 Декабря 2018 в 09:28
В Киеве хотят вновь отправить корабли в Керченский пролив

Киевский режим планирует и дальше направлять свои военные корабли для перехода через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он уточнил, что суда ВМС совсем скоро будут выполнять переходы из Азовского в Черное море и обратно, отмечает  «Свободная пресса».

При этом Полторак подчеркнул, что украинская сторона собирается соблюдать все предусмотренные для этого процесса международные нормы.

Ранее в эфире НСН бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов объяснил, почему действия украинских кораблей в районе Керченского пролива не соответствовали нормам международного права.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.