В ходе бунта в колонии в Таджикистане убиты 13 заключенных

13 заключенных убиты во время бунта в колонии строгого режима в Таджикистане. Инцидент произошёл в городе Худжанде на севере страны.

Источник РИА Новости сообщил, что одному из заключенных террористов, принадлежащих запрещенной группировке «Исламское государство», удалось разоружить охранника. Выхватив у того автомат, мужчина начал стрелять по надзирателям и охране. Позже заключенные захватили один из корпусов колонии. Как пишет Ura.ru, на подмогу выехал спецназ УВД Согдийской области, который и подавил бунт.

Сейчас в колонии работает специальная следственная группа. Ей предстоит выяснить причины бунта, найти виновных.