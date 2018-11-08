В ходе бунта в колонии в Таджикистане убиты 13 заключенных

Источник РИА Новости сообщил, что одному из заключенных террористов, принадлежащих запрещенной группировке «Исламское государство», удалось разоружить охранника. Выхватив у того автомат, мужчина начал стрелять по надзирателям и охране. Позже заключенные захватили один из корпусов колонии. Как пишет Ura.ru, на подмогу выехал спецназ УВД Согдийской области, который и подавил бунт.
Сейчас в колонии работает специальная следственная группа. Ей предстоит выяснить причины бунта, найти виновных.
Ранее автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам рэкетир на пенсии Михаил Орский в эфире НСН пояснил, как заключенный Цеповяз может позволить себе обедать икрой.