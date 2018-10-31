В Химках забыли отключить на зиму фонтан

Фонтан у фитнес-клуба в Химках продолжает работать, несмотря на заморозки. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», лед сковал фонтан, но он продолжает работать.

В Гидрометцентре сказали, что климатическая зима наступит в Москве ближе к Новому году. Синоптики рассказали, что обычно отрицательные температуры наступают в столице к 10 ноября, передает. Однако в этом году зима откладывается, передает RT. Среда станет последним морозным днем в столице, а с 1 по 11 ноября температура будет существенно превышать норму.

Ранее аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, как выжить, оказавшись в эпицентре стихии.