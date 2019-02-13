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В Хакасии в десятках домов нет отопления

13 Февраля 2019 в 21:10
В Хакасии в десятках домов нет отопления

Повторный порыв обнаружен на теплосети в Черногорске, где в течение дня устраняли повреждение, из-за которого без тепла остались жители нескольких сотен многоквартирных домов, передает «Интерфакс».

На месте происшествия работают аварийные службы.

Замерзающим жителям будет предоставлен транспорт, они будут расселены в общежитии или гостинице.

Температура воздуха в Черногорске опустилась до - 19 градусов.

Ранее первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов на пресс-конференции НСН заявил, что долги по ЖКХ должны собирать коллекторы, а не бандиты.

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