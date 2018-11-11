В Хакасии проголосовали больше 31% избирателей

Явка на выборах главы Хакасии на 15:00 по местному времени составила 31,27%. Это на 5% выше, чем в первом туре 9 сентября, сообщили в краевом избиркоме.

Как сообщила журналистам на брифинге секретарь избиркома республики Ольга Куюкова, обстановка на избирательных участках спокойная, жалоб и нарушений нет.

«Жалоб на нарушение законодательства, способных повлиять на ход голосования, пока нет», — сказала Куюкова, слова которой приводит РИА Новости.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует всего один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый местным отделением КПРФ.

Ранее НСН сообщала, что в день выборов в Хакасии будет открыта горячая линия, на которую жители региона смогут заявить о нарушениях в ходе голосования.