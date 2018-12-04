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В Керчи нашлись задержанные украинские корабли

4 Декабря 2018 в 07:33
В Керчи нашлись задержанные украинские корабли

Задержанные после незаконной попытки пересечь Керченский пролив украинские корабли не покидали порта Керчи, сообщает РИА Новости. Как уточнил представитель правоохранительных органов, суда перешвартованы на другую причальную стенку. Так он прокомментировал сообщение портала КерчьИНФО, который рассказал исчезновении кораблей от причала, куда их поставили сразу после задержания. Сейчас корабли находятся метрах в десяти от прежней стоянки, отмечают Известия.

Два боевых катера и буксир ВМС Украины устроили провокацию в Чёрном море 25 ноября. Они нарушили водную госраницу России и несколько часов опасно маневрировали не отвечая на запросы пограничников. В результате нарушители были задержаны с применением силы. 24 украинских моряка арестованы и переведены в СИЗО «Лефортово».

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин ранее в эфире НСН назвал политической ошибкой задержание украинских кораблей в преддверии встречи Путина и Трампа, которая в итоге сорвалась. 

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