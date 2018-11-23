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В Казахстане изымают куриную продукцию российского и белорусского производства

23 Ноября 2018 в 22:14
В Казахстане изымают куриную продукцию российского и белорусского производства

Казахстанские государственные органы изымают опасную продукцию российского и белорусского производства с прилавков магазинов, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения.

В полуфабрикатах из мяса цыплят-бройлеров из России и Беларуси обнаружены бактерии Salmonella и несоответствия по микробиологическим показателям.

Ранее НСН сообщала, что Роспотребнадзор предупредил потребителей об опасности, которую несут домашние кондитерские изделия. Среди опасных заболеваний дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция. Однако, несмотря на предупреждения, продукция кондитеров-нелегалов продолжает пользоваться спросом.

Руководитель Лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ «Питания и биотехнологии» Светлана Шевелева на пресс-конференции НСН поддержала предостережения российского ведомства.

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