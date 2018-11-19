В Калифорнии продолжает расти число жертв природных пожаров

Число жертв масштабных лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на собственные источники в пожарных службах. Ранее было известно о 76 погибших.

Как напоминает RT, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в беседе с вице-президентом США Майком Пенсом выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии.

В общей сложности огнем охвачены более 1 тыс. кв. км. Сотрудник спецслужб продолжают поиск почти тысячи человек - они считаются пропавшими без вести.

Напомним, в июле катастрофические лесные пожары охватили Грецию. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила НСН, что это не повлияло на желание российских туристов отдыхать в этой стране.