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В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали в ДТП

16 Ноября 2018 в 22:07
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали в ДТП

На 462-м километре федеральной трассы Р-217 вблизи селения Нартан четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Лада Приора» с «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное Главное управление МЧС.

В результате пострадали четыре человека, которых с травмами средней степени тяжести доставили в больницу Нальчика.

Уточняется, что грузовик выезжал с второстепенной дороги на главную трассу, сообщает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что серьезное ДТП произошло на 418 километре автотрассы «Кавказ» в районе сельского поселения Куба-Таба. Автобус «Сетра», работающий на маршруте «Москва – Нальчик», столкнулся с легковым «Мерседесом». От удара маршрутное транспортное средство опрокинулось. Покореженную иномарку протащило по дороге и она врезалась в идущую в попутном направлении «Тойоту». С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек.

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