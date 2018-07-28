Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Кабардино-Балкарии

По сообщениям интернет-СМИ «Кавказ Пост» серьезное ДТП произошло на 418 километре автотрассы «Кавказ» в районе сельского поселения Куба-Таба.

Автобус «Сетра», работающий на маршруте «Москва – Нальчик», столкнулся с легковым «Мерседесом». От удара маршрутное транспортное средство опрокинулось. Покореженную иномарку протащило по дороге и она врезалась в идущую в попутном направлении «Тойоту». С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек.

По предварительным данным в ДТП погибла водитель «Мерседеса», главный редактор районной газеты «Голос Чегема» Римма Тхагапсоева.

Начато расследование ДТП.