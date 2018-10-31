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В Ижевске фонтан убил подростка

31 Октября 2018 в 23:54
В Ижевске фонтан убил подростка

Вечером группа 15-летних школьников гуляла в городском парке культуры и отдыха имени Горького города Ижевска.

На одного из подростков упала часть конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее НСН сообщала, что обрушение моста произошло на трассе Владивосток – Арсеньев. Обрушившееся сооружение находилось около села Осиновка. В момент ЧП по мосту ехал большегруз, который упал на легковушку. В результате погиб водитель легковушки.

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