Человек погиб из-за обрушения моста в Приморском крае

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Один человек погиб в результате падения моста в Приморье. Об этом сообщили в дежурной части краевой Госавтоинспекции, сообщают РИА Новости.

В настоящий момент проводится проверка из-за инцидента, сообщает RT.

Напомним, обрушение моста произошло на трассе Владивосток – Арсеньев, пишут Дни.ру . Обрушившееся сооружение находилось около села Осиновка. В момент ЧП по мосту ехал большегруз, который упал на легковушку. В результате погиб водитель легковушки, сообщают « Известия ».

Напомним, 25 октября стало известно об обрушении моста в Сочи из-за ливня. Ранее аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал о ситуации в Сочи.