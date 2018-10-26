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Человек погиб из-за обрушения моста в Приморском крае

26 Октября 2018 в 11:05
Человек погиб из-за обрушения моста в Приморском крае
ФОТО: primamedia.ru

Один человек погиб в результате падения моста в Приморье. Об этом сообщили в дежурной части краевой Госавтоинспекции, сообщают РИА Новости.

В настоящий момент проводится проверка из-за инцидента, сообщает RT.

Напомним, обрушение моста произошло на трассе Владивосток – Арсеньев, пишут Дни.ру. Обрушившееся сооружение находилось около села Осиновка. В момент ЧП по мосту ехал большегруз, который упал на легковушку. В результате погиб водитель легковушки, сообщают « Известия».

Напомним, 25 октября стало известно об обрушении моста в Сочи из-за ливня. Ранее аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал о ситуации в Сочи.

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