В Интернете защищают учительницу, избившую ученика-матерщинника

В сети появилась петиция в защиту учительницы из Хабаровска, которая надавал оплеух школьнику, мешавшему заниматься всему классу. Сторонники педагога призывают не привлекать её к уголовной ответственности, передает Ura.ru . Текст петиции опубликован на сайте change.org. Как отмечают авторы обращения, из видеозаписи явно следует, что учительница не избивает ученика, а просто применяет воспитательные меры.

Этот случай произошел в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре. Учительница вывела хулиганистого ученика, обвиняя его в отвратительном поведении. Видео этого происшествия попало в интернет. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее за учительницу вступились родители учеников. Сами школьники рассказывают, что 9-летиний мальчик всегда плохо себя ведет, матерится и дерется.

Член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург в эфире НСН ранее объяснил срывы учителей высокой нагрузкой.

