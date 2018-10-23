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В инциденте с эскалатором в Риме обвиняют российских болельщиков

23 Октября 2018 в 21:40
В инциденте с эскалатором в Риме обвиняют российских болельщиков

По информации агентства ANSA, неполадки эскалатора произошли на метростанции «Репубблика» в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени.

По словам очевидцев, обрушение эскалатора произошло по вине российских болельщиков, передает «Интерфакс».

В настоящий момент метростанция закрыта, поезда проезжают её без остановки.

На месте происшествия находятся полицейские и кареты «скорой помощи».

Травмы получили 30 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в посольстве РФ.

Как ранее сообщала НСН, московский футбольный клуб ЦСКА сегодня в гостях сыграет с итальянской «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После громкой победы в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» армейцы являются лидерами в своей группе G. После двух матчей в их активе четыре набранных очка, в то время как у «Ромы» — три.

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