Ветеран ЦСКА: «Рому» можно одолеть и без Акинфеева

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН пожелал удачи команде в игре против итальянского клуба.

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После громкой победы в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» армейцы являются лидерами в своей группе G. После двух матчей в их активе четыре набранных очка, в то время как у «Ромы» — три. Несмотря на успешное положение, красно-синих в противостоянии с римлянами называть фаворитами преждевременно, говорят эксперты. Ситуация осложняется тем, что голкипер армейцев в самом конце игры с «Реалом» получил сразу две желтые карточки подряд, которые автоматически превратились в красную. Таким образом, Акинфеев на матч с «Ромой» оказался дисквалифицированным.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв выразил уверенность в эфире НСН, что игра без основного вратаря может сказаться на психологическом состоянии полевых игроков.

«Отсутствие Акинфеева на поле, конечно, внесет определенную нервозность в команду. Игоря отличала всегда уверенность, если он стоял на воротах, то ворота в надежных руках. Можно спокойно руководить обороной, которая в таком случае и чувствует себя более уверенно. Но сейчас ребята немного могут дрогнуть. Это и опасно. А так сейчас команда в принципе на ходу, последняя игра показала это, когда играли в Махачкале. Легко и непринужденно без особых усилий выиграли со счетом 2:0. Так что я думаю, что армейцы могут выиграть. Нам предстоят игры в Швеции, с "Ромой" в Москве. Если мы сегодня выиграем, то мы можем с уверенностью сказать, что армейцы – первые в своей подгруппе. А если будет ничья, то это уже будет тревожно, слишком зыбко. Если завоевывать, то обязательно 3 очка», - заявил он.

При ничьей армейцы не опустятся ниже второго места, прогнозируют эксперты. Кроме того, у ЦСКА останутся две домашние игры - с той же «Ромой» и «Викторией», которая пока не набрала ни одного балла. Матч «Рома» - ЦСКА начнется в 22.00 по московскому времени.