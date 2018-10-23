Ветеран ЦСКА: «Рому» можно одолеть и без Акинфеева

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После громкой победы в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» армейцы являются лидерами в своей группе G. После двух матчей в их активе четыре набранных очка, в то время как у «Ромы» — три. Несмотря на успешное положение, красно-синих в противостоянии с римлянами называть фаворитами преждевременно, говорят эксперты. Ситуация осложняется тем, что голкипер армейцев в самом конце игры с «Реалом» получил сразу две желтые карточки подряд, которые автоматически превратились в красную. Таким образом, Акинфеев на матч с «Ромой» оказался дисквалифицированным.
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв выразил уверенность в эфире НСН, что игра без основного вратаря может сказаться на психологическом состоянии полевых игроков.
При ничьей армейцы не опустятся ниже второго места, прогнозируют эксперты. Кроме того, у ЦСКА останутся две домашние игры - с той же «Ромой» и «Викторией», которая пока не набрала ни одного балла. Матч «Рома» - ЦСКА начнется в 22.00 по московскому времени.