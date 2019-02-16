В Иллинойсе полицейские пострадали в перестрелке

Четыре полицейских пострадали, несколько граждан получили ранения при стрельбе в офисе в городе Орора, передает РИА «Новости».

Есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

По предварительной информации, стрельба произошла в офисе компании «Henry Pratt».

Как ранее сообщала НСН, стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса устроил 28-летний ветеран военно-морской пехоты США Иан Дэвид Лонг. Злоумышленник использовал при нападении на бар в калифорнийском городе Таузанд-Окс пистолет 45-го калибра, который он ранее официально купил. Жертвами нападения стали 12 человек.

