Бойню в Калифорнии устроил ветеран-морпех

Стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса, как выяснилось, устроил 28-летний ветеран военно-морской пехоты США Иан Дэвид Лонг. Такие данные приводит Associated Press. По информации агентства, злоумышленник использовал при нападении на бар в калифорнийском городе Таузанд-Окс пистолет 45-го калибра, который он ранее официально купил.

Жертвами нападения стали 12 человек. В этот момент в баре проходила студенческая вечеринка, пишут «Дни.ру» . В общей сложности убийца произвел порядка трёх десятков выстрелов, после чего свёл счёты с жизнью.

По информации местного шерифа, ранее полиция наведывалась в дом Лонга в апреле 2018 года. У ветерана были замечены симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Ранее психолог Александр Кичаев объяснил в эфире НСН, что студент, устроивший в Керчи похожее нападение и убивший 20 человек в колледже, мог находиться под воздействием антидепрессантов.

