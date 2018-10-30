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В Грузии произошло землетрясение

30 Октября 2018 в 00:17
В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:22 по местному времени в Исани-Самгорском районе.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Сообщений о пострадавших не поступало, передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японской префектуры Мияги. Гипоцентр залегал на глубине 40 км. Сведений о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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