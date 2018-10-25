Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

У побережья Японии произошло землетрясение

25 Октября 2018 в 23:14
У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японской префектуры Мияги, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Сведений о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как ранее сообщала НСН, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у северо-восточного побережья острова Хонсю. Эпицентр находился в Тихом океане рядом с побережьем японской префектуры Ибараки, а очаг залегал на глубине около 60 километров под океанским дном.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.