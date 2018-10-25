У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японской префектуры Мияги, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Сведений о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как ранее сообщала НСН, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у северо-восточного побережья острова Хонсю. Эпицентр находился в Тихом океане рядом с побережьем японской префектуры Ибараки, а очаг залегал на глубине около 60 километров под океанским дном.