В Госдуме выступили за запрет газировки и сладостей в школах

В российских школах могут полностью запретить продажу газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара. С таким предлдожением обратился к премьер-министру член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает РИА Новости.

По словам автора обращения, производителей необходимо обязать указывать на упаковке допустимую для детей норму потребления сахара в сутки.

Кроме того, депутат поддержал озвученную ранее инициативу о введении акцизов на газировку, отмечает Ura.ru.

Все эти меры, по словам Свищева, положительно скажутся на здоровье нации, пишут argumenti.ru.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН поддержала введение акцизов на газированные напитки. По ее мнению, потребление вредных напитков необходимо ограничить.