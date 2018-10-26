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В Госдуме россиянам посоветовали самим заработать на старость

26 Октября 2018 в 13:44
В Госдуме россиянам посоветовали самим заработать на старость

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков признался, что не рассчитывал на пенсию. По его словам, он постарался построить жизнь так, чтобы «обеспечить себя пенсионными накоплениями». Более того, депутат обратился к россиянам с советом поступать так же, сообщает «Говорит Москва».

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай», - считает Ремезков.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН рассказал, что даже пенсия в 35 тысяч пока недостижима в России.

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