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В Госдуме рассказали, почему школам не хватает бюджетных денег

19 Февраля 2019 в 13:31
В Госдуме рассказали, почему школам не хватает бюджетных денег

Во многих школах регионов России родители учащихся из собственных средств оплачивают ремонт школы, покупку картриджей и бумаги для печати, приобретение мебели и штор, участие в конкурсах и экскурсиях, услуги охраны, приобретение моющих и чистящих средств, и даже услуги уборщиц, покупку питьевой воды и туалетной бумаги об этом свидетельствует опрос, проведенный «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ). При этом образовательные организации не должны самостоятельно изыскивать средства на перечисленные нужды, так как эти вопросы находятся в зоне ответственности регионов, которые должны направлять на решение данных проблем бюджетные средства.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов на пресс-конференции НСН рассказал, почему школам не хватает денег, которые выделяются из бюджета.

«Денег не хватает не всем школам. Здесь вопрос в финансировании муниципалитетов, к которым относятся эти школы. У нас, к сожалению, не вертикализированная система управления школами. Во-вторых, не всегда эти расходы эффективно распределяются региональными департаментами образования и науки и другие организации, которые должны заниматься исключительно администрированием. В-третьих, сложилась такая практика, что деньги зависают на уровне субъекта. Главы регионов не всегда успевают раскассировать деньги, для того чтобы их правильно использовать. Слишком много бюрократических процедур. Нужно ускорять решения по получению денежных средств. Это большая задача для всех, кто занимается государственным управлением», — объяснил депутат.

Напомним, ранее на пресс-конференции НСН эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова рассказала, как родителям приходится платить за электричество в школах, где учатся их дети.
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