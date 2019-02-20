В Госдуме продолжат работу с Макаревичем

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что музыкант Андрей Макаревич может, при желании, продолжить работу в общественном совете при комитете, невзирая на его слова об «идиотах, составляющих 80% населения Земли». Об этом она заявила РИА ФАН.

«Сама формулировка заставляет предположить, что у Андрея Вадимовича имелись более веские причины для подобной реплики, нежели плохая погода или неважное самочувствие…», отметила Ямпольская.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прокомментировал скандал, который разгорелся в СМИ после его заявления о том, что 80% населения Земли — идиоты. На своей странице в Facebook музыкант отметил, что агрессивная реакция общества на слова, принадлежащие Эдгару По, говорит о том, что идиотов на самом деле ещё больше.

Между тем, в беседе с НСН телеведущий Владимир Соловьёв заявил о том, что комментировать высказывание Андрея Макаревича, наделавшее много шума, ему не позволяет «кодекс чести».