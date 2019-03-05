В Госдуме призвали не наказывать традиционные СМИ за «фейки»

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ходе заседания нижней палаты парламента призвал прощать «традиционным СМИ» распространение фейковых новостей. Об этом сообщает «ФедералПресс» .



При этом, по мнению депутатов комитета, законопроект о процедуре проверки недостоверной информации должен быть принят. В общей сложность комитет поддержал шесть из 10 поправок, которые поступили после принятия в первом чтении.

Глава комитета Леонид Левин также пояснил, что «традиционными СМИ» необходимо считать издания, которые прошли соответствующую регистрацию.

Как отмечает РИА ФАН , авторами инициативы выступили депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова.

Ранее глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН отметил, что проблема создания фейковых новостей носит международный характер.