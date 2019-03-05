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В Госдуме призвали не наказывать традиционные СМИ за «фейки»

5 Марта 2019 в 17:36
В Госдуме призвали не наказывать традиционные СМИ за «фейки»

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ходе заседания нижней палаты парламента призвал прощать «традиционным СМИ» распространение фейковых новостей. Об этом сообщает «ФедералПресс».

При этом, по мнению депутатов комитета, законопроект о процедуре проверки недостоверной информации должен быть принят. В общей сложность комитет поддержал шесть из 10 поправок, которые поступили после принятия в первом чтении.

Глава комитета Леонид Левин также пояснил, что «традиционными СМИ» необходимо считать издания, которые прошли соответствующую регистрацию.

Как отмечает РИА ФАН, авторами инициативы выступили депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова.

Ранее глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН отметил, что проблема создания фейковых новостей носит международный характер.

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