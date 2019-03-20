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В Госдуме предложили запретить рекламу вредной еды

20 Марта 2019 в 09:48
В Госдуме предложили запретить рекламу вредной еды

В Госдуме предложили запретить на всех телеканалах рекламу вредной еды и фастфуда. С таким предложением выступил первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, аналогичный опыт в России уже есть. В частности, на телевидении запрещено рекламировать алкоголь. По мнению Онищенко, вредная еда столь же опасна. Он также подчеркнул, что запрет должен качаться всех телеканалов, так как дети смотрят не только детские каналы.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о безопасной недельной дозе яиц. 

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