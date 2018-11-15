В Госдуме предложили взимать с блогеров налоги

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что юридические лица, оформляющие аккаунты в Instagram для размещения рекламы, должны платить налоги. По его мнению, это увеличит ответственность блогеров, а также пополнит госбюджет, пишет РБК.

Депутат отметил, что блогеры ведут предпринимательскую деятельность, поэтому должны платить налоги, сообщает «Русская планета».

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН назвал «детским поступком» запрет основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пользоваться его сотрудникам продукцией Apple.