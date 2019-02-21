В Госдуме предлагают ввести квалификацию продуктов по степени вредности

В России предложили ввести квалификацию продуктов по степени вреда для здоровья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Необходимо сделать стандарт, как с бензином: есть Евро-5, Евро-4. Так и продукты нужно квалифицировать по степени вреда», - полагает Милонов.

Депутат добавил, что если применить такую квалификацию продуктов, то McDonald’s, например, попадут в «самую жуткую категорию».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН рассказала, почему России не помешало бы перенять опыт Японии в контроле за объёмами талии населения.

