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Депутат Госдумы пожаловался в ООН на Эстонию

5 Апреля 2019 в 08:10
Депутат Госдумы пожаловался в ООН на Эстонию

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреша с просьбой исключить Эстонию из состава организации. Причиной для этого стало заявление главы республики Керсти Кальюлайд, что русский язык в эстонских школах несет угрозу культуре. Депутат сделал акцент на том, что подобными действиями Таллин способствует развитию фашизма и геноциду русскоговорящего населения.

Вместе с тем в Кремле готовятся к встрече глав государств России и Эстонии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва получила от Таллина запрос о визите главы прибалтийской страны в Россию, сообщает Ura.ru. Визит намечен на 18 апреля. Возможно, лидер Эстонии примет участие в открытии исторического здания посольства, уточняет RT. В феврале Кальюлайд поддержала предложение о переводе всех образовательных учреждений на преподавание на эстонском языке, пишут Известия.

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