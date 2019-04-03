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Россию посетит президент Эстонии

3 Апреля 2019 в 15:40
Россию посетит президент Эстонии

В Кремле начали готовиться к встрече главы государства Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что Москва получила от Таллина запрос о визите в Россию, сообщает Ura.ru.

Ранее аналогичная информация была озвучена от властей Эстонии. В конце марта они сообщили, что Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля. Сообщалась, что она собиралась принять участие в открытии исторического здания эстонского посольства.

Уточняется, что в последний раз президент Эстонии посещал Россию в восемь лет назад. Тогда с визитом приезжал Тоомас Хендрик Ильвес. Он посетил повторное освящение церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Ранее состоялся обмен осуждёнными за шпионаж между Москвой и Таллином. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал в эфире НСН, какие цели могла преследовать Эстония в ходе разведки на территории РФ.  


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