Воскресенье
22 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о победе Усика

22 Июля 2018 в 13:22
В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о победе Усика

Боксер Александр Усик за один бой сделал для нормализации российско-украинских отношений больше, чем президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение журналистам высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Он отметил, что за боем в Москве между Усиком и Маратом Гассиевым следили как украинские, так и российские болельщики, никто из них не проявлял политической агрессии и не делал заявлений.

«Украинский боксер выступил достойно и заслужил эту победу. И для нормализации отношений между двумя странами Александр Усик за один бой сделал гораздо больше, чем Петр Порошенко за все время своего президентства", — сказал журналистам Свищев.

Парламентарий призвал украинское руководство брать пример со спортсменов, пишет РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко в Twitter написал, что победа украинца Усика над россиянином Гассиевым в Москве стала символом «скорой победы Незалежной». Экс-чемпиона мира по боксу Костя Цзю в беседе с НСН призвал Порошенко не смешивать политику со спортом.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.