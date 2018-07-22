В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о победе Усика

Боксер Александр Усик за один бой сделал для нормализации российско-украинских отношений больше, чем президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение журналистам высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.



Он отметил, что за боем в Москве между Усиком и Маратом Гассиевым следили как украинские, так и российские болельщики, никто из них не проявлял политической агрессии и не делал заявлений.

«Украинский боксер выступил достойно и заслужил эту победу. И для нормализации отношений между двумя странами Александр Усик за один бой сделал гораздо больше, чем Петр Порошенко за все время своего президентства", — сказал журналистам Свищев.



Парламентарий призвал украинское руководство брать пример со спортсменов, пишет РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко в Twitter написал, что победа украинца Усика над россиянином Гассиевым в Москве стала символом «скорой победы Незалежной». Экс-чемпиона мира по боксу Костя Цзю в беседе с НСН призвал Порошенко не смешивать политику со спортом.