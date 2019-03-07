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В Госдуме Орешкина назвали «мальчиком для битья»

7 Марта 2019 в 19:00
В Госдуме Орешкина назвали «мальчиком для битья»

Депутат Госдумы Вера Ганзя назвала министра экономического развития России «Мальчиком для битья». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Кроме того, парламентарий высказал мнение о том, что Минэкономразвития должно работать лучше и «быть позубастее». Так Вера Ганзя прокомментировала прерванное выступление Максима Орешкина в Госдуме – оно состоялось накануне в рамках правительственного часа.

Как напоминает RT, главу Минэкономразвития прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, призвав министра уйти от общих рассуждений, предложил перенести «правительственный час» с участием чиновника на конец марта – начало апреля. Это произошло по причине неподготовленности Максима Орешкина к обсуждению исполнения национальных проектов и ускорения роста экономики России.

«Очевидно, что реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора», - заявил накануне спикер Госдумы.

Между тем, ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил НСН, что инцидент с участием Володина и Орешкина в Госдуме мог возникнуть из-за разных приоритетов в вопросах экономики. При этом Андрей Нечаев категорично подчеркнул, что в его бытность министром экономики такое вряд ли могло бы произойти:

«Я бы послал [Володина] сразу!», - резюмировал Нечаев.

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