В Госдепе насторожились идеей создания общеевропейской армии

Накануне идею создания единой европейской армии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает агентство AFP, немецкий политик призвала к созданию «реальной, настоящей» европейской армии.
Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США не позволят осуществиться этой идее. «Америка рассматривает идею создания единых вооруженных сил Европы, как конкуренцию для НАТО. Поэтому, с моей точки зрения, Вашингтон никогда не допустит, чтобы европейцы создали свою, независимую сильную армию. Хотя, ситуация действительно может развернуться именно таким образом», — сказал Рар.