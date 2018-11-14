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В Госдепе насторожились идеей создания общеевропейской армии

14 Ноября 2018 в 06:51
В Госдепе насторожились идеей создания общеевропейской армии
В Госдепе США прокомментировали идею создания общеевропейской армии, ранее высказанную французским президентом Эммануэлем Макроном. По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт на брифинге, США выступают против любых действий, которые могут привести к ослаблению НАТО, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Накануне идею создания единой европейской армии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает агентство AFP, немецкий политик призвала к созданию «реальной, настоящей» европейской армии. 

Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США не позволят осуществиться этой идее. «Америка рассматривает идею создания единых вооруженных сил Европы, как конкуренцию для НАТО. Поэтому, с моей точки зрения, Вашингтон никогда не допустит, чтобы европейцы создали свою, независимую сильную армию. Хотя, ситуация действительно может развернуться именно таким образом», — сказал Рар. 


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