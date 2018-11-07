В Голливуде открыли звезду славы Майкла Дугласа

На Аллее славы в Голливуде открыли звезду 74-летнего Майкла Дугласа. Торжественную церемонию приурочили к 50-летию работы в шоу-бизнесе знаменитого американского актёра и продюсера.

RT уточняет, что звезда Дугласа стала 2648-й на Аллее славы Голливуда, и расположена рядом с именной звездой его отца - 101-летнего Кирка Дугласа. Один из самых популярных и востребованных актеров своегшо времени стал почетным гостем церемонии.

Напомним, в 1976 году Майкл Дуглас получил первый «Оскар» за продюсерскую работу в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», а в 1988-м был награждён «Оскаром» за роль в фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит».

Ранее НСН писала, что режиссёр Ридли Скотт начал работу над продолжением картины «Гладиатор». Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил, что предугадать коммерческий успех картины трудно.