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В Голливуде открыли звезду славы Майкла Дугласа

7 Ноября 2018 в 11:00
В Голливуде открыли звезду славы Майкла Дугласа

На Аллее славы в Голливуде открыли звезду 74-летнего Майкла Дугласа. Торжественную церемонию приурочили к 50-летию работы в шоу-бизнесе знаменитого американского актёра и продюсера.

RT уточняет, что звезда Дугласа стала 2648-й на Аллее славы Голливуда, и расположена рядом с именной звездой его отца - 101-летнего Кирка Дугласа. Один из самых популярных и востребованных актеров своегшо времени стал почетным гостем церемонии.

Напомним, в 1976 году Майкл Дуглас получил первый «Оскар» за продюсерскую работу в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», а в 1988-м  был награждён «Оскаром» за роль в фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит».

Ранее НСН писала, что режиссёр Ридли Скотт начал работу над продолжением картины «Гладиатор». Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил, что предугадать коммерческий успех картины трудно.

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