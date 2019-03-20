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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет настоящая весна

20 Марта 2019 в 09:19
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет настоящая весна

До конца недели погода в столичном регионе буде дождливой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, хотя температурный фон превышает норму примерно на 3 градуса и воздух начал прогреваться до +7 градусов, все же погода чувствуется дискомфортной, передает «Российская газета».

С четверга ночная температура опустится ниже ноля, образуется гололедица, которая осложнит жизнь автомобилистам и пешеходам. Вильфанд назвал такую погоду «не весной» и добавил, что такой период москвичам придется потерпеть до конца марта, пишет «Газета.ру».

Теплая погода, по словам метеоролога, ожидается лишь в середине апреля. Тогда воздух начнет прогреваться до 13-15 градусов.

Между тем, в Москву вернулись грачи и скворцы и уже начали обустраивать свои гнезда, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода». Эти птицы, зимовавшие Южной Европе и Северной Африке, в символизируют приход весны в столице.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковецв беседе с НСН категорически не согласился с коллегами, которые пообещали россиянам тридцатиградусные морозы в апреле.

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