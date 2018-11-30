Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

В ГИБДД уточнили дату отказа от знака «Шипы»

30 Ноября 2018 в 16:26
В ГИБДД уточнили дату отказа от знака «Шипы»

Российские автомобилисты смогут ездить без знака «Шипы» с 8 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД со ссылкой на постановление правительства, пишет «Русская планета».

Там пояснили, что документ, отменяющий обязанность водителей, ездящих на шипованной резине, наклеивать знак «Шипы», вступает в силу через семь дней со дня опубликования.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее положение 29 ноября.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что на знаке «Шипы» кому-то удалось заработать колоссальные деньги.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.