В ГИБДД уточнили дату отказа от знака «Шипы»

Российские автомобилисты смогут ездить без знака «Шипы» с 8 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД со ссылкой на постановление правительства, пишет «Русская планета».

Там пояснили, что документ, отменяющий обязанность водителей, ездящих на шипованной резине, наклеивать знак «Шипы», вступает в силу через семь дней со дня опубликования.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее положение 29 ноября.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что на знаке «Шипы» кому-то удалось заработать колоссальные деньги.