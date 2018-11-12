В ГИБДД рассказали о штрафах за опасное вождение

Министерство транспорта подготовило законопроект об увеличении штрафа за опасное вождение до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, такой же штраф предполагается ввести за нарушение правил движения через железнодорожные переезды, сообщает RT.

Согласно ПДД, к опасному вождению относятся в том числе такие маневры на дорогах, как подрезание, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции от впереди идущей машины, резкое торможение и препятствование обгону, сообщает Ura.ru.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что новые правила техосмотра разорят автомобилистов.