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В ГИБДД не планируют переэкзаменовывать водителей при замене прав

5 Февраля 2018 в 19:00
В ГИБДД не планируют переэкзаменовывать водителей при замене прав

Вводить повторный экзамен на знание правил дорожного движения для автомобилистов с истекшим сроком водительских удостоверений в ГИБДД не планируют, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России в понедельник, 5 февраля.

Ранее Союз автошкол России предложил ввести повторную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения при каждой замене прав, а также ужесточить контроль за медицинскими справками – обязать водителей возить документ с собой для проверки.

В эфире НСН глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов отметил, что медсправка имеет прямое отношение к безопасности на дорогах, и должна проверяться по аналогии с полисом ОСАГО. 

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