Суббота
23 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

В Германии считают невозможной безопасность ЕС без России

23 Февраля 2019 в 11:55
В Германии считают невозможной безопасность ЕС без России

Юрген Триттин, депутат немецкого парламента, считает, что обеспечить безопасность стран Евросоюза невозможно без участия в процесс России. Об этом парламентарий заявил в статье для Frankfurter Rundschau.

«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — отметил политик.

Триттин считает, если российская сторона согласится на разоружение, НАТО следует отказаться от систем ПРО США.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией», — написал парламентарий.

Триттин также отметил, что обвинения одной российской стороны в развитии новой гонки вооружений не помогут изменить положение дел, пишет Газета.ru.

Ранее экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США  Джеймс Джатрас рассказал НСН, как выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пойдет на пользу Европе. 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.