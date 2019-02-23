В Германии считают невозможной безопасность ЕС без России

Юрген Триттин, депутат немецкого парламента, считает, что обеспечить безопасность стран Евросоюза невозможно без участия в процесс России. Об этом парламентарий заявил в статье для Frankfurter Rundschau.
«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — отметил политик.
Триттин считает, если российская сторона согласится на разоружение, НАТО следует отказаться от систем ПРО США.
«Безопасность в Европе возможна только с Россией», — написал парламентарий.
Триттин также отметил, что обвинения одной российской стороны в развитии новой гонки вооружений не помогут изменить положение дел, пишет Газета.ru.Ранее экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, как выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности пойдет на пользу Европе.