В Германии считают невозможной безопасность ЕС без России

Юрген Триттин, депутат немецкого парламента, считает, что обеспечить безопасность стран Евросоюза невозможно без участия в процесс России. Об этом парламентарий заявил в статье для Frankfurter Rundschau.

«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — отметил политик.

Триттин считает, если российская сторона согласится на разоружение, НАТО следует отказаться от систем ПРО США.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией», — написал парламентарий.

Триттин также отметил, что обвинения одной российской стороны в развитии новой гонки вооружений не помогут изменить положение дел, пишет Газета.ru.