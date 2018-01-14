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В ГД предложили денонсировать договор, признающий границы Украины

14 Января 2018 в 15:36
В ГД предложили денонсировать договор, признающий границы Украины

Россия может частично денонсировать заключенный с Украиной Договор о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам парламентария, соглашение между странами может быть отменено в части, где страны признают границы друг друга.

«То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», — заявил Затулин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН предложил Киеву вернуть России Одессу, Харьков и Днепропетровск, которые Украина получила в советский период, теперь названный «оккупационным».

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