В ГД предложили Гройсману подумать о возвращении Харькова и Одессы

РИА Новости

Леонид Калашников в эфире НСН напомнил Киеву, что возвращаемая военная техника – тоже часть советского прошлого, которое на Украине хотят признать «оккупацией».

Предложение о передаче Крыма Украине вместе с военной техникой, высказанное премьер-министром Владимиром Гройсманом, это глупость, которая даже не стоит обсуждения. Такое мнение высказал в эфире НСН председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Эти глупости я даже обсуждать не хочу. Я думаю, что надо пойти на другое предложение, которое чуть раньше у них сделал Вятрович. А именно, оценить советское прошлое Украины и забрать то, что принадлежит России – Харьков, Днепропетровск, Одессу. Раз уж они собрались оценивать советское прошлое как оккупацию, пусть подумают, как вернуть все, что им до «советского периода» не принадлежало. А мы им вернем всю военную технику с этих территорий», - заявил собеседник агентства.

Депутат напомнил Гройсману, что военная техника, которую президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуть, это тоже часть «советского прошлого», которое Киев так старается "пересмотреть".

«Кстати, техника военная – это тоже счастливое обладание советским прошлым, потому что все это было произведено в СССР», - заключил Леонид Калашников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении России вернуть Украине военную технику, которая осталась в Крыме. В ответ на это украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил Москве вернуть вместе с техникой и весь Крым.

В начале января директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинские власти работать над тем, чтобы признать советский период страны оккупацией и установить преемственность Украины и Украинской народной республики, которая существовала с 1917 по 1921 годы.