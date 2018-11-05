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В ГД отреагировали на заявление Глацких о «ненужности молодежи государству»

5 Ноября 2018 в 15:11
В ГД отреагировали на заявление Глацких о «ненужности молодежи государству»

Ольга Глацких, занимающая пост директора областного Департамента по молодежной политике, в свое время получила от государства возможность реализовать себя в спорте и стать олимпийской чемпионкой. Теперь же она делает заявления, несовместимые с занимаемой ею должностью. Такое мнение высказал депутат ГД от Свердловской области Дмитрий Ионин на своей страничке в Facebook.

«Скажу так. Государство, в свое время, дало девушке из города Лесного Ольге Глацких реализовать себя в спорте и дало возможность стать олимпийской чемпионкой. Затем оно же дало ей занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты. Только на прошлой неделе виделись с ней в Администрации Президента. Одного оно ей не дало - понимания, что нельзя так к людям относиться на посту, где как раз нужно заботиться о детях и молодежи, а не отвечать "мы вам ничего не должны"», - написал депутат.

Он добавил, что от такой «молодежной политики» появляются «расстрелы в Керчи, теракты в Архангельске и молодежь на несанкционированных митингах, АУЕ и другие подобные явления».

Ранее руководитель «Агентства инновационного развития», в прошлом начальник отдела социальных программ и проектов в сфере молодежной политики Росмолодежи Станислав Сахаров в эфире НСН рассказал, что в регионах очень много проблем с молодежной политикой. Зачастую все сводится к организации соответствующего департамента, чиновники которого просто сидят и получают зарплату.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН предложил уволить Глацких с занимаемой должности.

Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

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