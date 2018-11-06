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Общество

В Госдуме решили ввести в России минимальную ставку для учителей

6 Ноября 2018 в 15:45
В Госдуме решили ввести в России минимальную ставку для учителей
Сопредседатель профсоюза «Учитель» в пресс-центре НСН рассказал о готовящемся к рассмотрению законопроекте.

В мире не существует объективного способа оценить работу учителя. С таким заявлением во время пресс-конференции в НСН выступил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, в Госдуме уже разработан законопроект, который позволит снять с учителей необходимость брать на себя 1,2-2 ставки.

«Нет объективно никакого способа оценить работу учителя. Во всём мире независимые профсоюзы требуют, чтобы была равная, понятная и заранее известная плата. В сентябре появилась информация, что депутат Олег Смолин разработал законопроект, который условно называется “Учителя мрут за ставку”. Минимальная ставка по всей России должна быть не ниже двух МРОТ в регионе. Это первый шаг к выравниванию. Это не попытка москвичей обобрать. Это первый шаг к снятию необходимости вести по 1,5-2 ставки. Есть надежда, что такой законопроект будет принят», - отметил Луховицкий.

Ранее председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова во время пресс-конференции в НСН заявила, что 95% столичных учителей удовлетворены своей работой. При этом более половины считают её престижной.

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