В Гамбурге в пятницу, 7 декабря, начался съезд Христианско-демократического Союза (ХДС). Как отмечает телеканал «360», в его ходе предстоит, в частности, избрать нового председателя партии. Канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая ХДС более 18 лет, не баллотируется на этот пост.

Источник отмечает, что велика вероятность того, что новый глава ХДC в будущем станет главным кандидатом от Союзa на должность канцлера, а возможно, и следующим канцлером Германии.

Добавим, претендентов на пост нового председателя партии трое, но основная борьба развернулась между двумя: генсеком ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и партийным деятелем Фридрихом Мерцем. Также среди претендентов – министр здравоохранения Йенс Шпан. Однако его можно смело назвать аутсайдером. Об этом телеканалу «360» рассказал председатель «Союза левой молодежи Германии» Юлий Жуковски.

Отмечается, что для избрания на пост председателя партии кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если в первом туре ни один из них его не получит, то борьба развернётся во втором туре, куда выйдут те, кто занял первое и второе места.

Между тем, ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что позиции Крамп-Карренбауэр приведут к тревожному развитию отношений между Москвой и Берлином.