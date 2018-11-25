В ФСБ рассказали, зачем украинских корабли нарушили границу РФ

Украинские военные корабли, которые утром 25 ноября противозаконно вошли в территориальные воды России, пытаются создать конфликтую ситуацию в Черном море. Такое заявление в воскресенье сделали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства», - говорится в сообщении, которое цитируют "Известия".

Ранее стало известно о трех кораблях ВМС Украины, которые в нарушение Конвенции ООН по морскому праву утром в воскресенье, 25 ноября, пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму, капитаны судов не выполняют требования и совершают опасные маневры.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал поведение ВМС Украины «хамской провокацией». Он добавил, что российские пограничники имеют полное право применить силу, чтобы остановить украинские суда.